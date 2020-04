Poučí sa nové vedenie MV SR a PZ z chýb čínskych komunistov ?

Moc písomného záznamu v policajnej štatistike dosiahla úroveň posvätných textov. Funkcionári PZ sa naučili vnímať ju ako návod na realitu. Čo musí urobiť nové vedenie MV a Policajného zboru aby nedopadli ako komunisti v Číne ?

Je policajná štatistika návodom na zločin ?

Pôvodne bola policajná štatistika zameraná na to, aby sa podľa nej posilnil výkon služby a sily sa sústredili do oblastí s vysokým nápadom alebo nárastom kriminality. Postupne sa však štatistika stala modlou, ktorej sa klaňajú takmer všetci funkcionári PZ, až má človek pocit, že niektorých jedinou schopnosťou je čítať a vyhodnocovať štatistiky. ( Rozumej presný súbor nepresných čísel). Na štatistikách dnes padá úspech a neúspech útvaru a vždy koncom mesiaca, štvrťroka či roka sa zintenzívni komunikácia medzi nadriadenými a hútajú ako spraviť štatistiku tak, aby dobre bolo.

Keď si MV zvyklo na myslenie v jazyku čísel, tak ich vždy podriadené útvary k tomu vždy čosi pridali. Potom sme sa dostali do stavu, že nikoho nezaujíma počet objasnených zločinov, počet odhalených páchateľov ale len počet takýchto skutkov za aktuálny rok. To, že objasníte ozbrojenú lúpež, daňový podvod či korupciu z roku 2019 nikoho nezaujíma. Nie je to totiž hodnotený štatistický ukazovateľ, aj keď samozrejme na prípade sa robiť musí.

V policajnej praxi dnes teda policajný útvar alebo policajt, ktorý odhalí páchateľov troch lúpeží, ktoré sa stali minulý rok a predtým, je horší ako ten, ktorý odhalí jedného páchateľa lúpeže, ktorá sa stala tento rok. Geniálne. Geniálnejšie je len tvrdenie najlepšieho exministra vnútra SR v histórii, keď tvrdil, že na najvyšších miestach korupcia neexistuje, lebo ju nikto neodhalil. Však by sa niekto opovážil! ( Pozdravujem pána prokurátora Špirka a nejaké skúsenosti s tým má dnešný minister vnútra)

Je policajný funkcionár štatista či zločinec ?

Stala sa takou modlou, že sa ju pre jej vzhľad snažia funkcionári rôznym spôsobom vylepšovať, ohýbať a často skresľovať mnohokrát s vedomím či nevedomým, že tým prakticky páchajú sami páchajú trestnú činnosť.

Bohužiaľ takmer každý funkcionár sa po ustanovení do funkcie, kde prebieha trestné konanie, zaradí do prúdu vytvárania pozitívnych štatistík a napriek tomu, že si často uvedomuje jej nezmyselnosť. Zároveň si je však vedomý, že ak nebude s vlkmi vyť tak jeho miesto zaujme nejaký iný funkcionár, ktorý sa nad zmysluplnosťou štatistiky zamýšľať nebude a bude poslušne vypĺňať tabuľky, grafy a formuláre. Bude zdôvodňovať prípadný prepad týchto čísel do červenej hladiny, keď napríklad útvar zistí menej zločinov ako minulý rok. Neprípustné ! A tak je Policajný zbor plný štatistov, ktorí nesledujú nič iné, len to, aby čísla, ktoré sú alfou a omegou niekoho práce boli v správnej hladine. Ono totiž tie čísla nemôžu byť ani veľmi dobré, lebo ich bude potrebné o rok obhájiť. Nakoniec sa môžeme dostať do absurdnej situácie, keď by sa nám podarilo úplne vytlačiť napríklad ekonomickú kriminalitu a prestali by ju ľudia páchať. Policajti by mohli byť trestaný za to, že žiadnu ( aj keď sa nepácha ) neodhalia. Štatistika totiž nepustí : Ak dnes zistíš 100 trestných činov o rok to musí byť aspoň 101.

Budú policajti žiadať, aby ľudia páchali trestné činy ?

A tak sa možno dospejeme do situácie, keď policajti budú prosiť ľudí, aby niečo spáchali. Aspoň naoko. Napríklad povedia kamarátovi, aby mesiac dva neplatil dane. Oni na to akože prídu a potom dane doplatí, využije účinnú ľútosť, nebude obvinený ale policajti svoju štatistiku budú mať. Alebo niekto z rodiny neoprávnene použije platobnú kartu či okradne príbuzného. Policajti vykážu trestný čin, skonštatujú, že poškodený nedá súhlas na trestné stíhanie a vyšetrovanie sa zastaví. Policajná štatistika však tento prípad bude evidovať ako trestný čin a bude v nej evidovať aj páchateľa napriek tomu, že ho neobviní a ten o tom ani nevie.

Ak sa nezmení systém štatistik, ktorá je v PZ modlou môžem prísť od stavu, že skutočný výkon práce polície v oblasti vyhľadávania, odhaľovania a objasňovania bude čistým formalizmom .... (ak už teda niekde nie je ).

Vytvárame realitu podľa štatistiky

Urobíme také čísla aké budú chcieť

Abraham Lincoln povedal, že nie je možné neustále klamať všetkých po celý čas. Policajní funkcionári sú však presvedčení o opaku a štatisticky klamú všetkých po celý čas svojho pôsobenia na funkcii. Je možné že funkcionári na vyšších resp. najvyšších priečkach policajného manažmentu neklamú, len veria skreslenej realite, ktorú jej podsúvajú podriadené základné útvary. A keďže tejto realite veria požadujú vždy lepšie čísla.....

Zabije policajná štatistika polície políciu a vyšetrovanie ?

Posvätnosť policajných štatistík môže dopadnúť tak ako v rokoch 1958 až 1961 dopadol Mao Ce-tunhg v Číne v snahe vybudovať rýchlo superveľmoc. Jeho nereálna požiadavka na znásobenie produkcie obilia sa dostala cez byrokratický rebríček k dedinským podriadeným. Tí v snahe zapáčiť sa nadriadeným vykazovali imagináre výsledky, ktoré ešte stredné stupne riadenia prikrášľovali ( podobnosť s PZ určite nie náhodná ) a tak čínske vedenie dostávalo informácie o veľkom prebytku. Vychádzajúci zo štatistík rozhodlo o vývoze miliónov ton potravín, dôsledkom čoho bol najhorší hladomor v histórii Číny, ktorý podľa niektorých zdrojov spôsobil smrť desiatok miliónov obyvateľov Číny.

Skresľovaním policajnej štatistiky určite hladomor nehrozí, ale následky môžu byť pre políciu, celý justičný systém a spoločnosť rovnako fatálne. Súdy totiž dostanú na stôl len to čo polícia zistí a vyšetrí.

Ľudia nechcú od polície štatistiky ale vyšetrenie zločinov

Ak sa bude polícia aj naďalej zaoberať len svojou svätou štatistikou a tváriť sa, že nič nevidí a nepočuje tak najprv klesne ešte viac dôvera v políciu, justíciu a potom v právny systém a spoločnosť ako takú. A do popredia sa dostanú " antisystémove " projekty.

Minister vnútra musí vyslať signál, že sa vyšetrovať bude.

Minister vnútra nesmie konštatovať, že korupcia na najvyšších neexistuje, lebo ju nik neodhalil, ale musí robiť všetko preto, aby odhalená bola. O tom, že existuje dnes ( okrem bývalého ministra vnútra ) nikto nepochybuje.

Polícia nesmie pripustiť, aby trestom za nezákonnosť, nelegálny majetok a korupciu politických nominantov bol len odchod z funkcie tak ako tomu bolo doposiaľ. Taká imunita v našom trestnom práve neexistuje.

Polícia a justičné orgány nesmú pristúpiť na hrubú čiaru a nezaoberať sa zločinmi a pochybeniami z minulosti tak ako to bolo doposiaľ v štýle zíde z očí, zíde z mysle.

A hlavne polícia musí dať najavo, že chce naháňať zločincov, darebákov, korupčníkom a rozkladať sieť organizovaných skupín nie len na republikovej ale aj regionálnej a miestnej úrovni.

Toto očakávajú ľudia od dnešného vedenia polície a nie vylepšovanie policajných štatistík.

Nové vedenie Ministerstva vnútra a Polície musí hlavne hľadať ľudí, ktorí im nebudú sľubovať lepšiu štatistiku ale skutočný boj so zločinom.