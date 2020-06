Je choré, že Dobroš mal pod palcom trestnú politiku štátu.

Človeka mrazí, keď sleduje obranu "Dobroša" Dobroslava Trnku a uvedomí si že on mal v rukách trestnú politiku štátu a zákonnosť SR. Nová vláda musí vyhubiť takýchto Trnkov aj v justícii, polícii, regionoch. Inak ju zožerú ...

Obrana Trnku nehodná postavenie prokurátora

Sledujúc obranu ex generálneho prokurátora človek nevie či sa má smiať, plakať alebo sa hanbiť namiesto neho.

Ako sme mohli dopustiť, že človek, ktorý používa výhovorky ako malý chlapec, ktorého chytia kradnúť jablká v susedovej záhrade mal pod palcom celú trestnú politiku štátu a mohol rozhodovať o každom vznesení obvinenia?

Ako mohol niekto, kto popiera to čo je jasné celému Slovensku ? Aj keď Dobroslav Trnku vôbec nemusím viem, že jeho hlas s prízvukom vôbec nie je bežný a taký rozhovor aký on dal s Marianom Kočnerom by zostrihal iba génius. Trnka sa bráni asi tak ako chlapec z osady, ktorý prichytený s drevom na pleciach policajtom tvrdí, že nevie ako sa mu to drevo na plecia dostalo.

Trnka si pravdepodobne zobral príklad od expolitika Róberta F.,ktorý ho do funkcie nominoval a ktorý tiež tvrdí niečo iné čo celé Slovensko vie, že hlas v nahrávke "Gorila" je len podobný jeho hlasu. Otázka zostáva či oboch čaká rovnaký osud.

Trnka nie je vlk samotár ale súčasť systému

Bohužiaľ Dobroš Trnka nie je vlk samotár. Je súčasťou celého spletenca vzťahov osobných, politických, finančných bohato dotovaných organizovaným zločinom. Koncom Dobroša Trnku vo funkcii bohužiaľ systém nekončí a neskolabuje. Silní ľudia v pozadí prostredníctvom svojho vplyvu, peňazí, či pomocou vecí o ktorých sa nehovorí rýchlo túto dieru zaplátajú.

Smutné je, že mnohí potrebujú, aby Dobroš Trnka vyviazol bez trestu a aby bol ticho. Mnohí totiž vedia, že keby začal hovoriť tak skončia niekde na cele s Mariánom Kočnerom.

Najhorší nepriateľ je podcenený a neviditeľný

Sledujúc novú vládu a jej postup v oblasti polície, prokuratúry a justície mám pocit akoby si neuvedomovala silu nepriateľa. Členovia koalície sa chytili na háčik médií a doširoka rozoberajú problematiku osoby budúceho generálneho prokurátora. Osoba budúceho generálneho prokurátora je bezpochyby dôležitá ale v prvom rade je dôležité čo najrýchlejšie zmeniť nastavenie trestnej politiky štátu a podľa mňa napríklad vziať generálnemu prokurátorovi právom byť pánom každého trestného konania v štáte.

Nová vláda zavalená obrovskou agendou súvisiacou s pandémiou koronavírusu akoby zabudla na to, aký nepriateľ vo forme organizovaného zločinu, korupciou prerastenej štátnej správy a oligarchov proti nej stojí. Vláda, ktorá vyhrala voľby hlavne s protikorupčným programom akoby nevidela molocha. Nebezpečného, skúseného molocha.

Dnes už šéf mafie nechodí ovešaný zlatými reťazami, nedáva pompézne najavo svoju moc ako v 90. rokoch dvadsiateho storočia. Dnešný šéf mafie je o to nebezpečnejší o čo viac nechce byť videný.

Šéf ( šéfko, šéfinko) mafie je dnes vyzbrojený armádou právnikov, ekonómov a pracovníkov bezpečnostných zložiek a justičného aparátu, ktorý mu, bohužiaľ, majú čo vracať. ( Parafrázujúc Róberta Fica, kde by niektorí boli bez oligarchu, šéfa strany či mafiánskeho bosa ?)

Je potrebné eliminovať schopnosť chápadiel podobných Trnkovým ovplyvňovať chod na prokuratúre, súdoch, polícii či v regiónoch.

Prvá a posledná možnosť vlády ukázať že nie sú ako oni a priznať, že extrémna situácia si vyžaduje extrémne nástroje a netreba sa báť ich použiť.

Ak dnešná vládna koalícia sledovala pozorne posledné kroky bývalej vlády musela si všimnúť, že okrem populizmu typu 13. dôchodok svoju pozornosť venovala odkladaniu svojich ľudí na lukratívne miesta ( NBS) betónovaniu svojich nominantov na úradoch prijatím legislatívy, ktorá bráni odvolaniu neschopných ľudí z lukratívnych miest a podobne.

Súčasná vláda, ktorá sa, ako máloktorá, môže hrdiť ústavnou väčšinou a ktorá sa chce zaradiť medzi reformné nesmie chodiť okolo horúcej kaše a povedať jasne, ktoré veci sú neudržateľné.

Niektoré nominácie sú výsmechom samotného úradu, ktorý reprezentujú. Príkladom môže byť detská ombudsmanka ( spomínate pán Bernátek a veta Ficovi : Keby sa dalo niekam do Bruselu) a iných radšej nespomeniem...

Vláda by si mala uvedomiť :

Ak nebude razantná a jasná v oblasti justície, nominácií na dôležité posty a odhaľovaní korupcie tak ju "naši ľudia z minulosti " s chápadlami s úsmevom zožerú.